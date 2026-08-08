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Iraanse president ziet nu beste omstandigheden voor deal met VS

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 augustus 2026 om 17:30
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TEHERAN (ANP/RTR) - De huidige omstandigheden bieden volgens de Iraanse president Masoud Pezeshkian de beste omstandigheden om te komen tot een overeenkomst met de VS. Hij meent dat er nu in zijn land "samenhang, kracht en eenheid is" en dat Iran in de huidige oorlog tot dusver "zegevierend en machtig is".
De VS en Israël vielen eind februari Iran aan met zware luchtaanvallen en bombardementen. Daarbij werd onder anderen de opperste leider, Ali Khamenei, doelgericht om het leven gebracht. In het land zijn ook veel tegenstanders van een akkoord met de VS.
Half juni kwamen dankzij vooral Pakistaanse bemiddeling Iran en de VS tot een voorlopig akkoord. Dat moest leiden tot meer onderhandelingen en een einde aan de oorlog in zestig dagen. Het zou ook onmiddellijk moeten leiden tot een einde aan alle vijandelijkheden en de opening van de Straat van Hormuz. Dat duurde slechts tot 8 juli, toen Iran en de VS weer slaags raakten over de zeggenschap in de strategische zeestraat.
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