Iraanse staatsmedia melden nog geen akkoord met VS

TEHERAN (ANP/RTR) - Het Iraanse staatspersbureau Fars meldt op basis van ingewijden dat Iran nog niet heeft ingestemd met een deal met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump zinspeelde op een akkoord dat in Iran "op het hoogste niveau" zou zijn goedgekeurd, maar dat is volgens Fars te voorbarig.

Trump kondigde op Truth Social aan dat hij de eerder aangekondigde aanvallen op Iran van komende avond had afgeblazen vanwege de vorderingen in de onderhandelingen. Hij schreef dat er binnenkort een moment en locatie bekendgemaakt zal worden voor het ondertekenen van het akkoord.

Het Iraanse persbureau Tasnim deed de aankondiging van Trump ook af als prematuur. "Totdat Iran zelf een mogelijke overeenkomst aankondigt, moet elk nieuws van Trump gezien worden als al zijn eerdere berichten." Trump heeft de afgelopen weken zeer vaak geclaimd dat een deal met Iran "dichtbij" was, maar een concrete overeenkomst bleef uit.

Netanyahu verrast

Er is nog geen officiële reactie van Iran op Trumps laatste bericht.

CNN schrijft op basis van een Israëlische bron dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in elk geval "verrast" werd door de post van Trump. Israël zou niet op de hoogte zijn geweest van een naderende deal met Iran. Trump schreef in zijn bericht dat Israël en een aantal andere landen in het Midden-Oosten wel akkoord waren.