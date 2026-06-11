Trump denkt dat deal met Iran dit weekend kan worden getekend

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de deal met Iran komend weekend kan worden getekend. Hij spreekt van een "geweldige overeenkomst", al heeft Iran nog niet bevestigd dat er inderdaad een akkoord is. Desalniettemin zegt Trump te hebben begrepen dat de Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei met de overeenkomst heeft ingestemd.

Waar de ondertekening moet plaatsvinden, is nog niet bekend. "Waarschijnlijk in Europa", aldus Trump, die ook zei dat vicepresident JD Vance er in elk geval bij zal zijn. Trump stelt dat de Straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening.

Volgens Trump is de deal zo goed als afgerond en kan die in de komende dagen worden voltooid. Hij zei eerder op de avond al de aangekondigde aanvallen op Iran af te blazen omdat er vorderingen waren gemaakt in de onderhandelingen en het hoogste leiderschap van Iran akkoord zou zijn.

Het Iraanse staatspersbureau Fars meldde daarna dat Iran nog niet heeft ingestemd met een overeenkomst. Wel stelt Fars dat de kans op een akkoord "relatief groot" is, "aangezien de Verenigde Staten het Iraanse conceptvoorstel hebben geaccepteerd". Het Iraanse regime heeft officieel nog niet gereageerd.