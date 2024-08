Iraanse vicepresident na minder dan twee weken opgestapt

TEHERAN (ANP/DPA/AFP) - De Iraanse vicepresident Mohammad Javad Zarif is kort na zijn aantreden alweer opgestapt. Hij hintte erop dat de samenstelling van de nieuwe regering daar een rol bij speelde. Zarif noemde het teleurstellend dat het niet is gelukt meer vrouwen, jongeren en leden van etnische minderheidsgroepen aangesteld te krijgen.

Zijn besluit betekent dat de relatief gematigde president Masoud Pezeshkian na minder dan twee weken opnieuw te maken krijgt met een politiek hoofdpijndossier. Zarif gold als zijn rechterhand en was eerder al minister van Buitenlandse Zaken onder een andere regering. Hij speelde in die hoedanigheid een sleutelrol bij de internationale onderhandelingen over het nucleaire programma van zijn land.

Pezeshkian trad vorige maand aan als president en presenteerde zondag zijn kabinet. De verdeling van topfuncties leidde tot kritiek uit het hervormingsgezinde kamp. Zarif zelf benadrukt dat hij niet teleurgesteld is in de president, maar eraan twijfelde of hij als vicepresident erg nuttig was geweest. Zijn vertrek is niet de eerste crisis waar Pezeshkian mee te maken krijgt. Eerder ontstond ook al grote onrust nadat een Hamaskopstuk was gedood in Teheran.