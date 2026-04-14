Irak heeft afspraken met VS en Iran over blokkade Hormuz

BAGDAD (ANP/AFP) - Het Iraakse ministerie van Olie heeft met zowel Iran als de VS "een begripvolle verstandhouding" en overeenkomsten die het vervoer van Iraakse olie door de Straat van Hormuz minder moeilijk maken. Een woordvoerder zei verder niets over de afspraken. Hij zei wel dat de betrokken partijen garanderen dat de Iraakse export doorgaat.

Olie staat voor 90 procent van de inkomsten van de staat Irak. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari zijn de inkomsten gekelderd. Iran sloot de zeestraat. Irak heeft wel wat schepen na overleg met Teheran door de zeestraat kunnen loodsen. De VS hebben, in reactie op de Iraanse blokkade, nu zelf de zeestraat voor gesloten verklaard voor schepen van en naar Iraanse havens.

Sinds de blokkade van de VS maandag inging, hebben volgens waarnemers toch een paar schepen die op Amerikaanse sanctielijsten staan probleemloos de Straat van Hormuz doorkruist. Een van de twee is een tanker op weg naar Irak.