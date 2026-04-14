Maakt je streven naar geluk je juist ongelukkig? Het antwoord is: waarschijnlijk wel

We willen allemaal zo gelukkig mogelijk zijn. Daar doen we hard ons best voor. Maar wat als precies die drang ons saboteert? Wat als het probleem niet ons gebrek aan geluk is, maar onze obsessie ermee?

In een cultuur waarin vrolijkheid bijna een morele plicht is geworden, groeit een stille paradox: hoe harder we proberen gelukkig te zijn, hoe leger we ons voelen. Door geluk te behandelen als een meetbare prestatie, veranderen we een natuurlijke emotie in een onhaalbare standaard. En precies daar begint het probleem.

De val van de ‘emotionele boekhouding’

Zodra geluk een doel wordt, gaan we onszelf voortdurend controleren. We worden als het ware de boekhouders van onze eigen gevoelens. Vragen als “Ben ik gelukkig genoeg?” en “Waarom voelt dit niet zoals het zou moeten?” spoken constant door ons hoofd.

Dit fenomeen – ook wel 'emotional auditing' genoemd – creëert een gevaarlijke kloof tussen realiteit en verwachting. Ons echte leven, rommelig en onvoorspelbaar, moet concurreren met een geïdealiseerd beeld dat verdacht veel lijkt op een perfecte socialmediafeed.

Het wrange is dat deze jacht op geluk een onbewuste boodschap afgeeft: wat we nú voelen, is niet genoeg. Daardoor focussen we obsessief op wat ontbreekt en worden we blind voor wat er al is. We rouwen om geluk dat we nog niet hebben en missen het geluk dat al aanwezig is.

Licht en schaduw horen bij elkaar

Geluk is per definitie tijdelijk. Het is geen permanente staat. Juist dat besef maakt ons vaak ongemakkelijk: zelfs op onze gelukkigste momenten voelen we ergens dat het niet blijft duren.

Maar daarin schuilt ook bevrijding. Verdriet en vreugde zijn geen tegenpolen die elkaar uitsluiten, ze versterken elkaar. Zonder schaduw geen diepte, zonder pijn geen betekenisvolle vreugde. Het accepteren van die dualiteit is een teken van emotionele volwassenheid.

Wie probeert negatieve gevoelens uit te bannen, maakt het leven vlak. Sterker nog: er ontstaat een tweede laag van lijden. We voelen ons niet alleen slecht, maar ook schuldig omdat we ons slecht voelen.

De echte omslag komt wanneer geluk niet langer het hoofddoel is, maar een bijproduct. Het ontstaat vaak juist wanneer we onszelf vergeten. In momenten van flow, wanneer we opgaan in werk of creativiteit. In echte verbinding met anderen. Of in het dienen van iets dat groter is dan onszelf.