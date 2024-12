Irak sluit grens met Syrië na val regime Assad

BAGDAD/DAMASCUS (ANP/DPA) - Irak heeft de grens met Syrië gesloten kort na de val van het Syrische bewind van Bashar al Assad. Zo mag volgens de Iraakse autoriteiten niemand meer door de grensovergang Al Qaim. Dat is de belangrijkste grensovergang vlak bij de rivier de Eufraat, circa 325 kilometer ten noordwesten van Bagdad. In de regio zijn nog steeds terroristen van Islamitische Staat actief en Bagdad vreest dat die de chaos in Syrië aangrijpen om meer in actie te komen.

Er worden versterkingen en meer grensbewakingsapparatuur naar de grenspost gestuurd. Irak vreest ook dat sjiitische milities uit Iran en Irak naar Syrië gaan om zich met de strijd daar te bemoeien.

Irak heeft dit weekend alle tien medewerkers van de Iraakse ambassade in Damascus naar Beiroet overgebracht. Vrijdag raadde Bagdad alle landgenoten aan Syrië te verlaten. Irak heeft een grens van 600 kilometer met Syrië en heeft nauwe banden met Iran. Er zijn Iraanse sjiitische milities actief in Irak en Iran was een steunpilaar van het regime van Bashar al Assad in Syrië.

Irak kijkt met zorg naar de strijd in Syrië en de overwinningen van de door soennitische radicalen geleide strijdgroepen. Meer dan de helft van de Iraakse bevolking is sjiitisch.