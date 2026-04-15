Iran bedreigt scheepvaart in regio als blokkade VS voortduurt

TEHERAN (ANP/RTR) - De legerleiding van Iran heeft gewaarschuwd dat ze de scheepvaart in de Perzische Golf, de Golf van Oman en de Rode Zee stillegt als er geen einde komt aan de Amerikaanse maritieme blokkade van Iraanse havens.

De Perzische Golf is sinds eind februari al vrijwel afgesloten door de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. De VS hebben afgelopen zondag de Iraanse havens voor geblokkeerd verklaard en proberen te voorkomen dat er schepen naartoe gaan of er uitvaren.

De Golf van Oman ligt aan de Iraanse zuidkust tussen het sultanaat Oman en Iran. De Rode Zee is ongeveer 2000 kilometer van Iran verwijderd, maar Teheran heeft bondgenoten in Jemen, de Houthi's, die onder meer de westkust van het land aan de Rode Zee beheersen. Als gevolg van aanvallen of beschietingen door Houthi's is de scheepvaart in de Rode Zee al afgenomen sinds 2023.