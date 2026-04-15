ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran bedreigt scheepvaart in regio als blokkade VS voortduurt

Samenleving
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 13:18
anp150426149 1
TEHERAN (ANP/RTR) - De legerleiding van Iran heeft gewaarschuwd dat ze de scheepvaart in de Perzische Golf, de Golf van Oman en de Rode Zee stillegt als er geen einde komt aan de Amerikaanse maritieme blokkade van Iraanse havens.
De Perzische Golf is sinds eind februari al vrijwel afgesloten door de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. De VS hebben afgelopen zondag de Iraanse havens voor geblokkeerd verklaard en proberen te voorkomen dat er schepen naartoe gaan of er uitvaren.
De Golf van Oman ligt aan de Iraanse zuidkust tussen het sultanaat Oman en Iran. De Rode Zee is ongeveer 2000 kilometer van Iran verwijderd, maar Teheran heeft bondgenoten in Jemen, de Houthi's, die onder meer de westkust van het land aan de Rode Zee beheersen. Als gevolg van aanvallen of beschietingen door Houthi's is de scheepvaart in de Rode Zee al afgenomen sinds 2023.
loading

hq720

ANP-539032592

fa2ef20d-c58e-4f0f-824c-c691bc8c1685-GettyImages2271170559

generated-image (6)

1a05cafe860822074b2bf8eb2a7c1a4e,c42c98da

anp140426082 1

Loading