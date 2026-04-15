Onderzoek Spanje wijst schuldigen aan voor grote stroomstoring

MADRID (ANP/RTR) - De enorme stroomstoring vorig jaar in Spanje is te wijten aan de regering, de netbeheerder en energietoezichthouder, aldus een onderzoek van de Spaanse senaat. Dit is het eerste onderzoek waarin een of meerdere schuldigen worden aangewezen.

De stroom viel op 28 april 2025 uit in grote delen van Spanje, een storing die uiteindelijk 16 uur duurde. De senaat, onder controle van de oppositie, deed maandenlang onderzoek. Volgens de voorlopige resultaten die woensdag zijn gedeeld, was er geen sprake van een onvoorzienbaar ongeluk.

Daarin staat ook dat de stroomuitval kwam door langdurige problemen die al bekend waren. "De stroomuitval was het gevolg van een bekende kwetsbaarheid, van een systeem dat al geruime tijd waarschuwingen had verstuurd, en van het falen om met de vereiste zorgvuldigheid te handelen", zei senator Alicia García Rodríguez van oppositiepartij PP.

Het definitieve rapport wordt later deze week verwacht, zonder aanpassingen van de huidige conclusies.