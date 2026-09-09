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Iran breidt zone met sancties uit rond Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 15:49
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TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd de beperkt toegankelijke zone uit te breiden tot in de Golf van Oman. Het land zegt schepen die zonder toestemming toch door deze zone varen "sancties" op te leggen. Als Iran denkt dat een schip zonder Iraanse toestemming wil doorvaren richting de Straat van Hormuz, zal het niet meewerken aan het verstrekken van "verzekering of andere gerelateerde diensten".
"Het gebied begint ongeveer bij Chabahar en omvat een deel van de Golf van Oman en een ander deel van de Arabische Zee", aldus woordvoerder van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) Hossein Mohebi tegen de Iraanse staatstelevisie. De Iraanse stad Chabahar ligt op de route vanaf de Arabische Zee richting de Perzische Golf. De exacte locatie van de zone zou later bekend worden gemaakt.
Iran beperkt het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz sinds de oorlog met de VS uitbrak op 28 februari. De VS stelde daarna een tegenblokkade van Iraanse havens in.
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