Wall Street begint met verlies, olieprijs boven 100 dollar

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn woensdag met verliezen begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende stijging van de olieprijzen door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. Zo kostte Brent, de olie uit het Midden-Oosten en Europa, voor het eerst sinds juli weer meer dan 100 dollar per vat. De gasprijs steeg tot het hoogste niveau in jaren.

De hogere energieprijzen dreigen de inflatie verder aan te jagen en beleggers vrezen dat de Amerikaanse centrale bank de rente later deze maand gaat verhogen om de stijging van de consumentenprijzen te bestrijden. "Hogere olieprijzen en rentetarieven blijven op de korte termijn de belangrijkste risico's voor aandelen", waarschuwden analisten van Morgan Stanley.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent lager op 52.422 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 7651 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 26.333 punten.