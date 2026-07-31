Iran claimt twee tankers in Straat van Hormuz te hebben beschoten

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde zegt twee olietankers in de Straat van Hormuz te hebben beschoten. Die zouden vanuit de lucht worden geëscorteerd door de Amerikaanse krijgsmacht, maar zijn volgens Iran door de aanvallen tot stilstand gebracht. Vier andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid om hetzelfde lot te voorkomen.

De claims zijn niet bevestigd door de Amerikanen of maritieme organisaties.

Volgens de Revolutionaire Garde probeerden de schepen een route te nemen die Iran niet had goedgekeurd. De Amerikanen willen al langer dat schepen langs de kust van Oman varen, maar Iran verzet zich daartegen. Het valt regelmatig schepen aan die niet via een goedgekeurde route varen.