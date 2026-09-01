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Iran dreigt met 'krachtige' reactie na aanval VS op bruiloft

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 1:34
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TEHERAN (ANP) - Iran zegt "krachtig" te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kuhestak, in het district Sirik. Daar was op dat moment een bruiloft aan de gang. Zeker vier mensen, onder wie een kind, kwamen om het leven en vijftig anderen raakten gewond, meldt de hulporganisatie Rode Halve Maan.
"De lijst van wreedheden door de Verenigde Staten tegen de Iraanse natie is nu compleet", schrijft woordvoerder Esmaeil Baqaei van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken op X.
Baqaei haalt ook uit naar regeringen en internationale instellingen die volgens hem zwijgen over dergelijke aanvallen of die proberen goed te praten. Hij stelde dat "hun stilzwijgen geen neutraliteit is" en waarschuwde dat wie nu zwijgt "morgen niet immuun zal zijn voor de gevolgen".
Iran meldde eerder al een "beslissende operatie" te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Daarmee reageert het land op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de Straat van Hormuz.
In Jordanië werden meerdere ballistische raketten onderschept en in Koeweit gaat het luchtalarm af. Iran zelf zegt militaire bases in zowel Jordanië als Bahrein te hebben aangevallen.
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