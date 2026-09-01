ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS klaagt schoolbestuur Kansas aan voor steun transitie scholier

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 1:32
anp020926007 1
KANSAS CITY (ANP) - De regering van president Donald Trump heeft naar eigen zeggen voor het eerst een rechtszaak aangespannen om te voorkomen dat openbare scholen in Kansas City transgenderleerlingen begeleiden bij hun transitie.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt dat het beleid van het schoolbestuur medewerkers opdraagt om transitieplannen voor leerlingen te ontwerpen en uit te voeren zonder medeweten of instemming van hun ouders.
Volgens de dagvaarding is dat beleid in strijd met federale wetgeving die scholen verplicht ouders toegang te geven tot de dossiers van hun kinderen. "Het ministerie zal het niet tolereren dat schoolbesturen een loopje nemen met de federale wetgeving in dienst van een radicale genderideologie", aldus Harmeet Dhillon, hoofd van de afdeling Burgerrechten van het ministerie van Justitie, in een verklaring.
De openbare scholen van Kansas City weerspraken eerder al de beschuldiging van de regering-Trump dat ze de federale wet overtreden. Dinsdag benadrukten ze opnieuw zich volledig aan de wet te houden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 462928311

Check je portemonnee: Misschien heb jij wel een twee-euromunt die duizenden euro's waard is

shutterstock_2571073875

Wie je nooit laat uitpraten is meestal geen narcist, maar iets veel gewoners

images

ING laat je pincode zien in de app — hoe erg is dat eigenlijk?

anwb-nu-30-procent-duurder

ANWB Energie verhoogt je gasprijs 30% vlak voor het stookseizoen — zoveel betaal je nu meer en dit kun je doen

192509726_m

Italiaanse kaasmaakster spreekt schande over Nederlandse supermarktburrata, en wat is het verschil eigenlijk met mozzarella?

hoge raad badr hari moet celstraf uitzitten1486468091

'Kickbokser Badr Hari opgepakt in Amsterdam'

Loading