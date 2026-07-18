Iran dreigt met meer aanvallen in regio

TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse Revolutionaire Garde heeft landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd gedreigd met meer aanvallen. Wanneer landen hun grondgebied laten gebruiken voor aanvallen op Iran, kunnen zij een "passende reactie" verwachten.

Iran voerde in de nacht van vrijdag op zaterdag aanvallen uit op Jordanië, Koeweit en Bahrein. In Bahrein zouden hangars, parkeerplaatsen en brandstofopslagtanks op vliegbasis Sheikh Isa doel zijn geweest van een droneaanval. Volgens het Iraanse leger is de basis "een van de belangrijkste operationele en logistieke centra" van het Amerikaanse leger in de regio.

Het leger van Koeweit waarschuwde burgers gedurende de nacht dat er explosies gehoord konden worden omdat het luchtafweersysteem vijandige doelen onderschepte. Iran stelde dat het aanvallen heeft gepleegd op een munitiedepot in het Al-Adari-kamp, het hoofdkwartier en de munitiedepots op de vliegbasis Ali Al-Salem en meerdere communicatiefaciliteiten.

In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks op de vliegbasis Al-Azraq aangevallen. Het Jordaanse leger meldt tien Iraanse raketten te hebben onderschept. Bij de actie werd volgens Jordanië geen schade aangericht en raakte niemand gewond.