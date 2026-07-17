Hoe erg is het om je oplader de hele dag in het stopcontact te laten zitten?

Na het opladen van je telefoon blijft de adapter vaak gewoon in het stopcontact zitten. Handig, want de volgende keer hoef je hem er niet opnieuw in te steken. Toch is het minder onschuldig dan het lijkt. Een oplader die permanent in het stopcontact zit, verbruikt nog altijd een beetje stroom, slijt sneller en kan bij een stroompiek beschadigd raken.

Veel mensen denken dat een oplader niets doet als er geen apparaat is aangesloten. Dat klopt niet helemaal. Zodra de adapter in het stopcontact zit, staan de interne onderdelen onder spanning. Daardoor gebruikt hij een kleine hoeveelheid elektriciteit, ook al is dat verbruik minimaal.

Dat zogenoemde sluipverbruik zal je energierekening niet direct fors verhogen, maar in een huishouden met meerdere opladers, adapters en andere apparaten die continu ingeplugd blijven, kan het ongemerkt oplopen.

Permanente spanning zorgt voor extra slijtage

Elektronica gaat het langst mee als die alleen wordt gebruikt wanneer dat nodig is. Een adapter die dag en nacht onder spanning staat, krijgt voortdurend kleine elektrische belastingen te verwerken. Moderne opladers zijn daar wel op ontworpen, maar dat betekent niet dat ze onbeperkt meegaan.

Door de stekker uit het stopcontact te halen wanneer je klaar bent met opladen, verklein je de kans dat de adapter vroegtijdig defect raakt.

Extra risico tijdens onweer of stroompieken

Een ander aandachtspunt zijn spanningspieken op het elektriciteitsnet. Die kunnen ontstaan tijdens onweer of door storingen in het stroomnet. Een oplader die op dat moment in het stopcontact zit, kan daardoor beschadigd raken. In de meeste gevallen blijft de schade beperkt tot de adapter zelf, maar een flinke piek kan ook aangesloten apparatuur treffen.

Wie kostbare elektronica wil beschermen, doet er daarom goed aan opladers niet onnodig ingeplugd te laten.

Pas op voor spotgoedkope opladers

Niet iedere adapter biedt dezelfde bescherming. Goedkope namaakladers of producten zonder de juiste certificeringen beschikken vaak over minder goede beveiliging tegen oververhitting, kortsluiting en spanningspieken. Dat vergroot de kans op defecten en kan in uitzonderlijke gevallen zelfs tot gevaarlijke situaties leiden.

Kies daarom bij voorkeur voor een originele oplader of een gecertificeerd exemplaar van een betrouwbaar merk.

Een kleine gewoonte met groot effect

De oplossing is eenvoudig: trek de adapter uit het stopcontact zodra je telefoon of tablet is opgeladen. Controleer ook regelmatig of de kabel en de behuizing nog in goede staat zijn. Zie je scheurtjes, beschadigingen of merk je dat een oplader erg warm wordt of vreemd ruikt? Vervang hem dan direct.

Met een simpele handeling bespaar je een beetje energie, verleng je de levensduur van je oplader en verklein je de kans op schade door onverwachte stroompieken.