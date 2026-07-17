Fooi op vakantie: hoeveel geef je in Spanje, Italië, Frankrijk, Griekenland, Portugal en Turkije?

Wie op vakantie gaat naar Zuid-Europa of rond de Middellandse Zee, merkt al snel dat de regels rond fooi net anders zijn dan in Nederland. In veel populaire vakantielanden is een extra bedrag welkom bij goede service, maar vaak is het geen verplichting en zit een deel van de service al in de prijs verwerkt.

Vooral in restaurants, taxi ’s en hotels lopen de gewoonten uiteen. Daarom is het handig om per land te weten wat normaal is, zodat je niet te weinig geeft, maar ook zeker niet onnodig te veel.

Spanje

In Spanje is fooi meestal geen automatisme, maar wel een vriendelijk gebaar als de bediening goed was. In restaurants laten veel mensen wat kleingeld achter of geven ze een paar euro; in luxere zaken kan 5–10% passend zijn, maar grote fooien zijn minder gebruikelijk dan in sommige andere landen.

Voor taxi’s is afronden naar boven vaak genoeg, zeker bij korte ritten. In hotels geldt vaak een bescheiden bedrag van ongeveer 1 tot 2 euro per dag voor de schoonmaak of 1 euro voor iemand die met je bagage helpt.

Italië

In Italië is fooi meestal geen vaste verwachting, omdat je op de rekening al termen kunt tegenkomen zoals coperto of soms een servicebedrag. Daardoor blijft extra fooi vooral iets dat je geeft bij echt goede service, bijvoorbeeld door het bedrag af te ronden of een paar euro achter te laten; tot ongeveer 10% geldt als royaal.

Ook bij taxi’s is afronden gebruikelijker dan een vast percentage geven. In hotels volstaat vaak 1 à 2 euro voor schoonmaak of ontbijtservice, en ongeveer 1 euro per tas voor een portier is een nette richtlijn.

Frankrijk

In Frankrijk is service compris vaak al inbegrepen op de rekening, waardoor extra fooi niet verplicht is. Wie tevreden is, rondt vaak af of laat ongeveer 5–7% achter; 10% is eerder gul dan standaard.

Bij taxi’s is 1 à 2 euro extra of afronden naar boven normaal als de rit prettig verliep. In hotels kun je voor een meerdaags verblijf ongeveer 1,50 tot 2 euro per nacht achterlaten voor de schoonmaak, terwijl bagagehulp meestal om een klein extraatje vraagt.

Griekenland

In Griekenland is een fooi in restaurants gebruikelijker dan in Noord-Europa, vooral in toeristische gebieden. Een bedrag van ongeveer 5–10% wordt doorgaans gewaardeerd als de service goed was, terwijl je in eenvoudige tavernes ook prima met afronden of een paar euro wegkomt.

Voor taxi’s werkt afronden meestal goed, met iets extra’s bij lange ritten of hulp met bagage. In hotels is 1 à 2 euro per dag voor de kamer en een klein bedrag voor koffers of speciale service een nette gewoonte.

Portugal

Portugal lijkt qua fooigewoonten op Spanje: fooi is welkom, maar niet zwaar verplicht. In restaurants kun je denken aan een paar euro of ongeveer 5–10% bij goede bediening, zeker in toeristische gebieden of bij uitgebreid dineren.

Ook hier is bij taxi’s afronden meestal voldoende. In hotels kun je uitgaan van ongeveer 1 à 2 euro per dag voor schoonmaak of een kleine fooi voor bagage en extra hulp.

Turkije

In Turkije wordt fooi in toeristische gebieden vaker verwacht dan in veel West-Europese landen. In restaurants is ongeveer 5–10% een gangbare richtlijn bij goede service, terwijl in hotels en resorts kleine bedragen voor schoonmaak, bagage of roomservice heel normaal zijn

Bij taxi’s is een fooi niet altijd verplicht, maar afronden naar boven wordt doorgaans gewaardeerd. Vooral in drukke vakantieplaatsen is het slim om kleine biljetten of muntgeld achter de hand te houden voor korte diensten.

Handige regels

Een paar simpele regels helpen bijna altijd:

Kijk eerst of service al op de bon staat, bijvoorbeeld als service compris, servizio incluso of een andere servicepost.

In restaurants is 5–10% in veel vakantielanden een veilige bovengrens bij goede service.

In taxi’s is afronden vaak genoeg.In hotels werkt 1–2 euro per nacht of 1 euro per koffer meestal prima.

Voor Nederlandse vakantiegangers is de belangrijkste les dus eenvoudig: in deze vakantielanden hoef je meestal niet Amerikaans royaal te tippen. Een kleine, nette fooi op het juiste moment is vaak precies wat lokaal als beleefd en passend wordt gezien.