Iran: geen verzoek gedaan om met de VS te spreken

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft niet om gesprekken met de Verenigde Staten gevraagd, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd volgens persbureau Tasnim. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat er gesprekken gepland zijn en dat de houding van Iran is veranderd na de Amerikaanse aanvallen op nucleaire installaties in het land.

"Ze willen een ontmoeting. Ze willen een oplossing vinden. Ze zijn nu heel anders dan ze twee weken geleden waren", zei Trump tijdens een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Er zou al een afspraak gemaakt zijn, al zei hij niet wanneer en waar.

"Van onze kant is geen verzoek om een ontmoeting gedaan bij de Amerikaanse kant", zei woordvoerder Esmaeil Baqaei van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken in reactie op de uitspraken van Trump. Tasnim vermeldt niet of er wel of geen afspraak staat.

Er liepen al gesprekken tussen Iran en de VS voordat Israël en later de VS zelf Iraanse doelen aanvielen. Het overleg is vastgelopen.