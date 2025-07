Europese Commissie en VS nemen meer tijd voor handelsdeal

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie neemt meer tijd om tot een handelsakkoord met de Verenigde Staten te komen, zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) dinsdag. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de deadline "zoals we begrijpen verschoven naar 1 augustus en dat geeft ons dan ook meer tijd", zei hij na afloop van een vergadering met de EU-ministers van Financiën. Eerder werd gesproken over 9 juli waarop de EU en de VS tot een akkoord moesten komen.

Er zijn "intensieve onderhandelingen" gevoerd en die worden de komende tijd op politiek en technisch niveau voortgezet, zei Dombrovskis. Hij benadrukte wel dat de EU zo snel mogelijk een akkoord wil, om niemand langer dan noodzakelijk in onzekerheid te laten.