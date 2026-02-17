ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran houdt grote herdenking voor omgekomen betogers

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 18:57
anp170226156 1
TEHERAN (ANP/AFP) - In Teheran hebben de Iraanse autoriteiten een herdenkingsceremonie gehouden voor de duizenden mensen die omkwamen bij de protesten in dat land de afgelopen weken. De herdenking werd gehouden in de Imam Khomeini Mosalla-moskee, het grootste islamitische gebedshuis in Teheran. Tijdens de herdenking waren nationalistische liederen te horen en werd "dood aan Amerika" en "dood aan Israël" geroepen.
Bij de protesten vielen volgens uiteenlopende schattingen tot wel 15.000 doden, veelal door geweld van ordediensten. De in de Verenigde Staten gevestigde ngo HRANA heeft tot dusver meer dan 7000 doden kunnen verifiëren. Teheran zelf houdt vol dat het aantal slachtoffers op 3000 ligt. Het land beschuldigt Israël en met name de Verenigde Staten ervan het geweld te hebben aangewakkerd.
Bij de herdenking waren onder anderen eerste vicepresident Mohammad Reza Aref en commandant van de Revolutionaire Garde Esmail Qaani aanwezig.
loading

POPULAIR NIEUWS

20230210jav0009-1920

Oekraïne herovert in een paar dagen meer grondgebied dan in de afgelopen twee jaar. Komt dat door Elon Musk?:

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

a8b25009-bf9d-40bf-af52-d09ba18bbfe9_1378x1554

Vrouw diende klacht in bij FBI dat ze als kind is aangerand door Trump

9ccd566032f570792b5cfbd9e2344885

Hij werd jarenlang bespot, maar vandaag zegeviert de Bitcoin-hater.

74825058_m

Waarom psychologen adviseren om met deze 5 typen mensen te breken

ANP-539348031

‘Ik heb spijt van mijn nieuwe auto: al dat vreselijke gepiep!’

Loading