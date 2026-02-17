Iran houdt grote herdenking voor omgekomen betogers

TEHERAN (ANP/AFP) - In Teheran hebben de Iraanse autoriteiten een herdenkingsceremonie gehouden voor de duizenden mensen die omkwamen bij de protesten in dat land de afgelopen weken. De herdenking werd gehouden in de Imam Khomeini Mosalla-moskee, het grootste islamitische gebedshuis in Teheran. Tijdens de herdenking waren nationalistische liederen te horen en werd "dood aan Amerika" en "dood aan Israël" geroepen.

Bij de protesten vielen volgens uiteenlopende schattingen tot wel 15.000 doden, veelal door geweld van ordediensten. De in de Verenigde Staten gevestigde ngo HRANA heeft tot dusver meer dan 7000 doden kunnen verifiëren. Teheran zelf houdt vol dat het aantal slachtoffers op 3000 ligt. Het land beschuldigt Israël en met name de Verenigde Staten ervan het geweld te hebben aangewakkerd.

Bij de herdenking waren onder anderen eerste vicepresident Mohammad Reza Aref en commandant van de Revolutionaire Garde Esmail Qaani aanwezig.