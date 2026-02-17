ECONOMIE
Skeletonner Jeraskevitsj krijgt 180.000 euro van baas voetbalclub

Sport
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 19:00
anp170226157 1
MILAAN (ANP/RTR) - De eigenaar van de Oekraïense voetbalclub Sjachtar Donetsk heeft 180.000 euro gedoneerd aan de 27-jarige skeletonner Vladyslav Jeraskevitsj. Dat deed hij omdat de sporter was gediskwalificeerd voor de Winterspelen in Milaan-Cortina vanwege het dragen van een helm met afbeeldingen van Oekraïense sporters die zijn omgekomen in de oorlog met Rusland. Dat maakte de voetbalclub dinsdag bekend.
De skeletonner uit Oekraïne werd gediskwalificeerd toen de jury van de Internationale Bob- en Skeletonfederatie oordeelde dat de afbeeldingen op de helm in strijd waren met de regels. Hij verloor een beroep bij het Hof van Arbitrage voor Sport.
"Jeraskevitsj werd de kans ontzegd om te strijden om de overwinning op de Spelen, maar hij keert als een echte winnaar terug naar Oekraïne", stond in een verklaring van clubeigenaar Rinat Achmetov. "Het respect en de trots die hij door zijn acties onder Oekraïners heeft verdiend, zijn de hoogste beloning. Ik wil dat hij genoeg energie en middelen heeft om zijn sportcarrière voort te zetten en ervoor te vechten."
