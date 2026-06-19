Iran koppelt inspectie atoomprogramma aan onderhandelingen VS

TEHERAN (ANP) - De toegang die atoomenergiewaakhond IAEA krijgt tot Irans nucleaire faciliteiten, hangt af van de uitkomst van onderhandelingen met de VS. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Esmaeil Baghaei. Ook ontkent hij eerdere geruchten dat het Internationaal Atoomenergieagentschap toestemming zou hebben gekregen tot de Iraanse faciliteiten.

De IAEA wil al tijden inspecties uitvoeren op de plekken waar Iran zijn verrijkt uranium bewaart. Ondanks herhaaldelijk aandringen houdt Iran de deuren dicht. Eerder deze maand nam het agentschap nog een resolutie aan om Iran te dwingen. Die was echter niet bindend.

Gedacht wordt dat Iran beschikt over circa 440 kilo tot 60 procent verrijkt uranium. Onduidelijk is waar dat materiaal is, na herhaaldelijke aanvallen van Israël en de VS op Iraanse nucleaire instellingen.