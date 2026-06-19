ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran koppelt inspectie atoomprogramma aan onderhandelingen VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 17:42
anp190626174 1
TEHERAN (ANP) - De toegang die atoomenergiewaakhond IAEA krijgt tot Irans nucleaire faciliteiten, hangt af van de uitkomst van onderhandelingen met de VS. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Esmaeil Baghaei. Ook ontkent hij eerdere geruchten dat het Internationaal Atoomenergieagentschap toestemming zou hebben gekregen tot de Iraanse faciliteiten.
De IAEA wil al tijden inspecties uitvoeren op de plekken waar Iran zijn verrijkt uranium bewaart. Ondanks herhaaldelijk aandringen houdt Iran de deuren dicht. Eerder deze maand nam het agentschap nog een resolutie aan om Iran te dwingen. Die was echter niet bindend.
Gedacht wordt dat Iran beschikt over circa 440 kilo tot 60 procent verrijkt uranium. Onduidelijk is waar dat materiaal is, na herhaaldelijke aanvallen van Israël en de VS op Iraanse nucleaire instellingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2413843161

Help, er komt een vloedgolf aan olie aan.

anp 520364419

Zonnebrand kost hier 26,50 euro, in Duitsland 8,99 euro. Dit is waarom

ANP-561315679

Tienerdochter aangehouden na dood Johan en Mathilda: wat gebeurde er in Meerstad?

shutterstock_2647722573

De hittegolf kan wel eens een tijdje gaan duren

292404522_m

Vergeet padel, deze nieuwe racketsport verovert ons land: “Je bent heel gauw verslaafd”

shutterstock_2472159451

Mentaal sterke mensen blijken één opvallende eigenschap te delen

Loading