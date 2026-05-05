Iran meldt burgerdoden door Amerikaanse aanvallen op boten

TEHERAN (ANP) - Volgens Iran hebben de Verenigde Staten tijdens acties in de Straat van Hormuz twee kleine boten aangevallen waarop zich burgers bevonden. Daarbij zijn vijf mensen omgekomen, meldt de Iraanse staatstelevisie.

Iran ontkent daarnaast dat de VS Iraanse oorlogsschepen hebben geraakt tijdens Project Freedom. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat de Amerikaanse krijgsmacht onder die naam schepen assisteert bij de doorgang in de Straat van Hormuz. Daarbij zouden enkele Iraanse oorlogsboten tot zinken zijn gebracht.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reageerde in de nacht van maandag op dinsdag met de woorden: "Project Freedom is Project Impasse". Volgens hem bewijzen de opnieuw opgelopen spanningen in de waterweg dat er geen militaire oplossing is voor een politieke crisis. Wel zou er vooruitgang worden geboekt tijdens de besprekingen die met bemiddelaar Pakistan gehouden worden.