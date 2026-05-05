ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran meldt burgerdoden door Amerikaanse aanvallen op boten

Samenleving
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 5:00
anp050526057 1
TEHERAN (ANP) - Volgens Iran hebben de Verenigde Staten tijdens acties in de Straat van Hormuz twee kleine boten aangevallen waarop zich burgers bevonden. Daarbij zijn vijf mensen omgekomen, meldt de Iraanse staatstelevisie.
Iran ontkent daarnaast dat de VS Iraanse oorlogsschepen hebben geraakt tijdens Project Freedom. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat de Amerikaanse krijgsmacht onder die naam schepen assisteert bij de doorgang in de Straat van Hormuz. Daarbij zouden enkele Iraanse oorlogsboten tot zinken zijn gebracht.
De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reageerde in de nacht van maandag op dinsdag met de woorden: "Project Freedom is Project Impasse". Volgens hem bewijzen de opnieuw opgelopen spanningen in de waterweg dat er geen militaire oplossing is voor een politieke crisis. Wel zou er vooruitgang worden geboekt tijdens de besprekingen die met bemiddelaar Pakistan gehouden worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

189849544_m

Is een thuisbatterij nu eindelijk rendabel in Nederland?

0b57eff0-449e-11f1-9b4f-919a6264e39f

Wereldreis op motor eindigt in nachtmerrie: Brits stel moet tien jaar brommen in Iran

poetin rusland is niet gek geworden1670427622

Kremlin scherpt beveiliging Poetin aan uit vrees voor aanslag en coup

ratten-in-amsterdam

Amsterdam stikt van de ratten. Vergroot dat het risico op het Hantavirus?

187889775_m

Minder zweten, meer spierkracht: dé fitnesshack die je nog niet kende

156938138_m

Mannen en vrouwen gaan allebei vreemd, maar ze doen het vaak om andere redenen en beleven het anders

Loading