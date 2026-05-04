Volgens de evolutiepsychologie is vreemdgaan geen modern moraaldilemma, maar een oud overlevingsprobleem verpakt in een 21e-eeuwse relatie. Mannen en vrouwen droegen door hun verschillende biologie andere risico’s, en ontwikkelden daardoor andere gevoeligheden voor ontrouw, zo luidt de redenering

Biologie zet de contouren, maar cultuur en persoonlijke ervaring kleuren in hoe mannen en vrouwen vreemdgaan én hoe hard het pijn doet.

Seksuele vs. emotionele ontrouw

In talloze experimenten krijgen mensen een denkbeeldig dilemma voorgelegd: wat zou je erger vinden, dat je partner seks heeft met iemand anders of verliefd wordt op iemand anders? Steeds opnieuw blijken heteroseksuele mannen gemiddeld heftiger te reageren op seksuele ontrouw, terwijl vrouwen relatief meer van slag raken van emotionele ontrouw. Voor evolutionair psychologen is dat precies wat je verwacht: seks van haar met een ander bedreigt zijn vaderschap, zijn hart bij een ander bedreigt haar toegang tot zijn hulpbronnen.

Evolutionaire psychologen zien jaloezie niet als irrationele uitbarsting, maar als een oud verdedigingsmechanisme tegen reproductief risico.

Waarom mannen en vrouwen vreemdgaan

Ook de motieven passen in dat evolutionaire plaatje, al is het grofmazig. Mannen zouden gemiddeld gevoeliger zijn voor kansen op extra seks, omdat één extra bevruchting in theorie extra nageslacht kan opleveren tegen lage biologische kosten. Vrouwen tonen in onderzoeken relatief vaker ontrouw bij emotionele verwaarlozing of het perspectief op een “betere” partner, wat past bij het idee dat vrouwelijke investering in zwangerschap en zorg hoog is en dus zorgvuldig over de partner wordt nagedacht.

Jaloezie als ingebouwd alarmsysteem Evolutionaire psychologen zien jaloezie als een soort rookmelder: irritant, maar ontworpen om kostbare schade te voorkomen. Voor mannen is dat historisch vooral het risico een kind groot te brengen dat genetisch niet van hen is, omdat vaderschap nooit 100 procent zeker is. Voor vrouwen draait de grootste dreiging om verlies van tijd, aandacht en middelen van hun partner aan een ander – en daarmee minder bescherming voor henzelf en hun kinderen.

Biologie is niet je noodlot