Iran meldt tientallen gewonden bij Israëlische aanvallen

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Bij de Israëlische aanvallen op Iran van afgelopen nacht zijn minstens vijftig gewonden gevallen, bericht de Iraanse staatstelevisie. Zeker 35 van hen zouden vrouwen en kinderen zijn.

Al die vijftig gewonden zijn opgevangen in een ziekenhuis in Teheran. Mogelijk zijn er ook in andere ziekenhuizen nog gewonden. Iran meldde eerder ook de dood van twee militaire leiders en zes nucleaire wetenschappers.

Israël zei dat de aanvallen gericht waren op militaire en nucleaire faciliteiten in Iran. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) stelt dat de Iraanse autoriteiten de VN-organisatie op de hoogte houden over het stralingsniveau. Dat zou nog stabiel zijn.

Het Iraanse staatsoliebedrijf verklaart dat er in elk geval geen schade is aan oliebedrijven.