Meta doet 'aanzienlijke investering' in start-up Scale AI

SAN FRANCISCO (ANP) - Facebook-moederbedrijf Meta Platforms gaat een "aanzienlijke investering" doen in de start-up Scale AI, meldt dat laatste bedrijf op zijn website. Hoeveel met die investering gemoeid is, is niet bekendgemaakt. Volgens Scale AI zal het bedrijf daardoor gewaardeerd worden op 29 miljard dollar.

Het in 2016 opgerichte Scale AI, dat onder andere Microsoft en ChatGPT-maker OpenAI als klanten heeft, levert diensten voor het labelen van data om bedrijven te helpen bij het trainen van AI-modellen.

Scale AI wil de investering onder meer gebruiken om innovatie te versnellen. Daarnaast zal een deel worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Het bedrijf heeft verder bekendgemaakt dat zijn oprichter Alexandr Wang naar Meta vertrekt. Hij gaat het techconcern helpen bij zijn inspanningen op het gebied van kunstmatige intelligentie.