Deze 7 slimme trucs besparen 60-plussers honderden euro's per jaar

Steeds meer Nederlanders boven de 60 zoeken naar eenvoudige manieren om geld te besparen zonder in te leveren op comfort. Het goede nieuws: vaak zit de winst niet in grote veranderingen, maar juist in slimme dagelijkse gewoontes.

Met deze zeven praktische lifehacks kan de besparing ongemerkt flink oplopen.

1. Controleer abonnementen die u nauwelijks gebruikt

Veel mensen betalen nog voor streamingdiensten, tijdschriften of apps die ze zelden openen. Een jaarlijkse controle van automatische incasso's levert vaak verrassingen op.

Een paar kleine abonnementen van enkele euro's per maand kunnen samen al snel meer dan honderd euro per jaar kosten.

2. Gebruik de verborgen functies van uw smartphone

Veel ouderen gebruiken hun telefoon vooral om te bellen en berichten te sturen. Toch bevatten moderne smartphones handige functies zoals spraakbesturing, vergrootglasfuncties en noodoproepen.

Die maken het dagelijks leven niet alleen makkelijker, maar kunnen ook dure hulpmiddelen overbodig maken.

3. Plan grote aankopen beter

Een nieuwe televisie, laptop of huishoudelijk apparaat kopen? Wacht indien mogelijk op kortingsperiodes. Door prijzen enkele weken te volgen, besparen consumenten regelmatig tientallen tot honderden euro's.

4. Zet meldingen voor bankzaken aan

Veel banken bieden waarschuwingen bij grote uitgaven of verdachte transacties. Daardoor worden fouten en fraude sneller ontdekt.

Een kleine aanpassing van de instellingen kan veel financiële ellende voorkomen.

5. Maak gebruik van digitale assistenten

Steeds meer digitale hulpmiddelen helpen bij het beheren van afspraken, medicijnen en boodschappen. Kunstmatige intelligentie wordt bovendien steeds toegankelijker voor consumenten. Experts verwachten dat AI de komende jaren steeds meer een praktische hulp in het dagelijks leven wordt.

6. Vergelijk jaarlijks energie- en verzekeringscontracten

Veel Nederlanders laten energiecontracten en verzekeringen jarenlang doorlopen. Toch veranderen tarieven voortdurend. Een jaarlijkse vergelijking kost vaak minder dan een uur en kan direct geld opleveren.

7. Automatiseer terugkerende taken

Van herinneringen voor medicijnen tot automatische boodschappenlijstjes: technologie neemt steeds meer kleine taken uit handen. Slimme huishoudelijke oplossingen worden bovendien goedkoper en eenvoudiger in gebruik.

De meeste besparingen komen niet voort uit drastische maatregelen, maar uit kleine gewoontes die zich opstapelen. Wie een paar van deze tips toepast, merkt vaak al binnen enkele maanden verschil in de portemonnee.