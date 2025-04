Iran: Netanyahu 'dicteert' Amerikaanse aanpak nucleair overleg

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu verweten de Amerikanen voor te schrijven hoe ze moeten onderhandelen over het Iraanse nucleaire programma. Netanyahu drong zondag aan op de ontmanteling van de Iraanse nucleaire infrastructuur, zodat het land geen uranium meer kan verrijken. Ook moet in een overeenkomst met de VS iets worden gedaan aan het Iraanse raketprogramma, vond hij.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi reageerde geërgerd in een Engelstalig bericht op X. "Wat opvalt is hoe schaamteloos Netanyahu nu dicteert wat president Trump wel en niet mag doen in zijn diplomatieke betrekkingen met Iran", schreef de bewindsman. Die heeft namens zijn land onderhandelingen gevoerd met vertegenwoordigers van Trump.

Trump wil voorkomen dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen. Hij heeft gedreigd met militair ingrijpen als de onderhandelingen op niets uitlopen. Iran heeft zelf steeds volgehouden dat het nucleaire programma alleen voor vreedzame doeleinden is.