Iran ontbiedt Duitse ambassadeur na demonstratie in München

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft de Duitse ambassadeur in het land ontboden uit protest tegen recente "anti-Iraanse activiteiten", melden staatsmedia. In München werd zaterdag gedemonstreerd tegen het Iraanse regime. Daar deden volgens schatting van de politie zo'n 250.000 mensen aan mee.

De betogers werden toegesproken door Reza Pahlavi, de oudste zoon van de sjah die in 1979 tijdens de Islamitische Revolutie werd afgezet. Hij sprak opnieuw zijn wens uit om Iran naar een democratische toekomst met vrije verkiezingen te leiden. Afgelopen weekend vonden ook in andere landen demonstraties plaats.