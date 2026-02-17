Wall Street sluit eerste dag van kortere handelsweek licht hoger

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht hoger gesloten. Beleggers op Wall Street deden het rustiger aan, na de flinke koersverliezen op donderdag en de kleine uitslagen op vrijdag.

Beleggers kwamen dinsdag terug van een lang weekend. Maandag bleven de Amerikaanse beurzen dicht vanwege President's Day.

De Dow-Jonesindex steeg 0,1 procent naar 49.533,19 punten. De brede S&P 500-index klom 0,1 procent tot 6843,22 punten. Techbeurs Nasdaq pluste 0,1 procent tot 22.578,39 punten. Donderdag daalde deze graadmeter nog 2 procent.

Techbedrijven

Donderdag hadden onder andere grote techbedrijven het moeilijk op de beursvloeren. Bedrijven als Apple verloren toen tot 5 procent. Dinsdag klom Apple 3,2 procent. Bronnen zeiden tegen persbureau Bloomberg dat het techconcern de ontwikkeling van drie nieuwe apparaten versnelt. Het gaat om slimme brillen, AirPods met uitgebreide AI-mogelijkheden en een hanger die als ketting kan worden gedragen of aan een shirt kan worden bevestigd. De versnelling zou horen bij de verschuiving van Apple naar AI-apparaten.

Paramount Skydance steeg 4,9 procent. Entertainmentconcern Warner Bros. Discovery meldde de verkoopgesprekken met zijn branchegenoot tijdelijk te heropenen, na het aangepaste overnamebod van het moederbedrijf van tv-zender CBS. De stap van Warner zou een tweede biedingsoorlog met Netflix kunnen ontketenen. Warner Bros. Discovery kreeg er 2,7 procent bij en Netflix 0,2 procent.

Masimo

Medisch technologiebedrijf Masimo won 34,2 procent. Danaher neemt Masimo over voor bijna 10 miljard dollar. Masimo is vooral bekend om zijn technologieën voor patiëntbewaking, zoals pulsoximeters die het zuurstofgehalte in het bloed meten. Danaher ontwikkelt en verkoopt producten die worden gebruikt in de biotechnologie, life sciences en diagnostiek.

Zim Integrated Shipping klom 25,5 procent. De Duitse rederij Hapag-Lloyd koopt haar Israëlische branchegenoot, die een notering heeft in New York, voor ruim 4 miljard dollar.

Ford

Norwegian Cruise Line steeg 12,2 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft de activistische investeerder Elliott een belang van meer dan 10 procent in de cruisemaatschappij opgebouwd.

Ford Motor klom 0,1 procent. De autofabrikant wil een lijn goedkopere elektrische voertuigen op de markt brengen die beginnen bij een prijs van 30.000 dollar. Ford wil in 2027 een elektrische pick-up op de markt brengen voor de prijs van een traditionele benzineauto.