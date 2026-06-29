ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran ontkent technisch overleg met VS deze week

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 13:08
anp290626101 1
TEHERAN (ANP/RTR) - Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent berichten dat er deze week technisch overleg zal plaatsvinden met de Verenigde Staten. De onderminister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi, meldt volgens het Iraanse persbureau Tasnim dat er geen onderhandelingen zijn gepland.
De landen zouden van plan zijn geweest elkaar dinsdag te treffen in Qatar, om hun meningsverschillen over de Straat van Hormuz op te lossen. De afgelopen dagen vonden er weer aanvallen plaats tussen de VS en Iran, nadat opnieuw aanvallen op schepen in de belangrijke zeestraat werden gemeld.
Gharibabadi zegt dat de gesprekken tussen Iran en bemiddelaar Qatar volgens plan worden voortgezet.
loading

POPULAIR NIEUWS

hittegolf_juni_2026

Volgende hittegolf begint al eind van de week

sergej-iwanow-tod-putin-russland-foto-1

Poetins topvertrouweling Sergej Iwanow plotseling overleden

shutterstock_2749028651

Benzine en diesel in Duitsland fors duurder na einde accijnskorting

anp280626112 1

Poetin erkent dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt

anp280626122 1

Weer jong kind uit openstaand raam gevallen

44418085 m normal none

Zo zorg je dat je hond langer leeft

Loading