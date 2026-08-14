Bolletje ijs is luxe geworden: dit Europese land is het duurst

Bijna vier keer zoveel betalen voor precies hetzelfde bolletje: dat is het verschil tussen het duurste en het goedkoopste land van Europa deze zomer. En het land dat bovenaan staat, is niet Italië, Frankrijk of Spanje. Sterker nog: welk land het duurst is, hangt volledig af van hoe je meet.

Vier keer zo duur, dezelfde bol

In een vergelijking van tien Europese landen, gepubliceerd begin augustus 2026, kwam het Verenigd Koninkrijk uit op de hoogste vergelijkingsprijs en Turkije op de laagste. Britse ouders betaalden gemiddeld 2,65 pond, omgerekend zo'n 3,10 euro, voor een ijsje bij de ijscowagen. In gewone winkels in Istanbul lag het middelpunt op 62,50 lira, ongeveer 1,15 euro.

Op het Griekse vasteland kost een bol rond de 2,60 euro. Op de drukbezochte eilanden loopt dat op tot 4 à 6 euro per bolletje — daar is de zomerse impulsaankoop een bewuste financiële beslissing geworden.

Op een Grieks eiland betaal je voor twee bollen makkelijk meer dan voor een broodje op het vasteland.

Noorwegen en Frankrijk kapen de records

Oudere prijsvergelijkingen wijzen andere winnaars aan, omdat ze andere plekken bekeken. Een vergelijking van veertig vakantielanden uit 2024 zette Noorwegen op de laatste plaats: 5,41 euro per portie, tegen 55 cent aan de Turkse Rivièra. Het Europees gemiddelde lag toen op 2,39 euro.

Een andere vergelijking, van 75 Europese stranden in twintig vakantielanden, kroonde Frankrijk tot duurste land met gemiddeld 3,30 euro aan de kust. In de havenstad Toulon werd 4,70 euro per bol gerekend, terwijl je op Corsica en in Saint-Malo rond de 2,50 euro bleef. In Italië, het land van het gelato, varieerde de prijs van 2 euro in Ravenna tot 3,50 euro aan de Amalfikust.

Wie het langst moet werken voor een bol

Interessanter dan de kale prijs is hoe lang je ervoor moet werken. Op basis van netto-inkomens en gemiddelde werkuren komt Griekenland uit op 20,9 minuten netto werktijd per bolletje. Duitsland zit op 7,4 minuten, het Verenigd Koninkrijk op 9,3 en België op 11,4. Italië noteert 13,2 minuten, Frankrijk 14,5, en Turkije, Polen en Spanje zitten rond de 15 minuten. Portugal komt op 16,6 minuten.

Een Griek werkt dus bijna drie keer zo lang voor hetzelfde bolletje als een Duitser. Nederland zat niet in deze vergelijking.

De goedkoopste bol in euro's is niet automatisch de lichtste last voor de lokale bevolking.

En in Nederland?

Bij honderd gecontroleerde ijszaken in de regio West was 2,50 euro deze zomer de meest voorkomende prijs voor één bolletje; twee bollen kostten meestal 4,50 euro. In Utrecht liepen de prijzen in mei 2026 van 1,85 euro in een buitenwijk tot 2,50 euro in de binnenstad. Wie in Amsterdam of een andere toeristische kern een gezin van vier trakteert, is met acht bollen al ruim tien euro kwijt.

Eén schrale troost: Europees gezien daalden de prijzen van ijs en sorbets licht in het jaar tot juni 2026, met 0,4 procent in de EU en 0,2 procent in de eurozone. Wie op een Nederlands terras zit, zal daar weinig van merken.

Zo verschillen de metingen

Prijsvergelijkingen van ijs zijn niet uitwisselbaar. Sommige kijken naar toeristische stranden, andere naar gewone winkels in steden, weer andere naar de literprijs in de supermarkt. Portiegrootte, type zaak en wisselkoersen verschillen per meting. Daarom is Noorwegen in de ene lijst het duurst en het Verenigd Koninkrijk in de andere.

Meer weten?