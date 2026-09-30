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Iran ontkent weer betrokkenheid bij incident luchtmachtbasis VK

Samenleving
door anp
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TEHERAN (ANP) - Iran ontkent opnieuw betrokkenheid bij het incident afgelopen zondag bij de luchtmachtbasis bij het Britse Fairford. Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi op X laten weten.
"Jullie zitten op het verkeerde spoor", aldus Araghchi. Hij reageert daarmee op beschuldigingen van premier Andy Burnham, die woensdag tegenover de BBC zei dat "we kunnen bevestigen dat we vermoeden dat Iran betrokken was."
Afgelopen zondag werden vijf Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. De vijf verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten. Dit werd mede door de Amerikaanse president Donald Trump bekritiseerd, omdat de Britse basis bij Fairford ook door de VS worden gebruikt, voor onder meer luchtaanvallen op Iran.
"Dat de vermeende terroristen die voor buitenlandse staten werken, zijn vrijgelaten zegt alles", schrijft Araghchi op X.
Maandag ontkende de Iraanse ambassade in Londen ook al "stellig" betrokken te zijn geweest bij het incident.
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