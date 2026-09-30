ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeer grote brand in loods op Johan Huizingalaan in Amsterdam

Samenleving
door anp
anp011026002 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - Op de Johan Huizingalaan in het westen van Amsterdam is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat er een loods in brand. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is.
De woordvoerder van de veiligheidsregio meldt dat er geen personen in het gebouw aanwezig waren. Gebouwen in de omgeving van de loods worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is volgens de brandweer niet te redden. Hulpdiensten laten deze daarom gecontroleerd uitbranden.
Naast de plek waar de brand woedt, loopt een spoorlijn. Volgens de NS rijden er door de inzet van de brandweer geen treinen tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (5)

Belastingaangifte: deze zorgkosten vergeet je makkelijk — maar niet alles mag je aftrekken

shutterstock_2740926431

ABP is het vijfde pensioenfonds ter wereld, maar belegt minder succesvol dan buitenlandse fondsen: waarom dat vanaf 1 januari zwaarder telt voor jouw pensioen

127105376_m

Zo haal je de witte waas eenvoudig van je glazen af

ANP-557548277

Paulien Cornelisse (50) overleden

anp300926143 1

VVD wil proberen kleine spaarder te ontzien bij oplossing box 3

ierland verplicht gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten1684765720

Zelfs matig alcoholgebruik verhoogt kankerrisico

Loading