Iran pakt buitenlanders op voor importeren Starlink-apparatuur

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft twee buitenlanders opgepakt wegens betrokkenheid bij het importeren van Starlink-apparatuur, berichten Iraanse media. Internetdiensten via satellieten, zoals die van Starlink, zijn in het land verboden.

De buitenlanders werden volgens persbureau Tasnim opgepakt in Jolfa, een stad aan de grens met Azerbeidzjan. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de import. In dezelfde zaak zijn ook twee Iraniërs opgepakt. Een omdat hij "informatie probeerde door te sturen naar vijandige satellietnetwerken" en een ander wegens vermeende inlichtingenactiviteiten, aldus Tasnim.

Iran is sinds het begin van de oorlog met Israël en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten van het wereldwijde internet. De blokkade duurt volgens internetwaakhond NetBlocks al langer dan 1200 uur en is daarmee de langste landelijke internetblokkade ooit. Begin dit jaar vonden in Iran massademonstraties plaats die met veel geweld de kop in werden gedrukt. Ook toen werd het internet beperkt.