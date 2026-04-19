Trump: Amerikaanse onderhandelaars maandag in Pakistan

Samenleving
door anp
zondag, 19 april 2026 om 14:45
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt Iran hard aan te pakken als het land niet akkoord gaat met een nieuwe deal. In een bericht op Truth Social schrijft hij dat Amerikaanse vertegenwoordigers maandagavond in Pakistan zijn voor onderhandelingen.
"We bieden een zeer eerlijke en redelijke deal aan, en ik hoop dat ze deze aannemen, want als ze dat niet doen, zullen de Verenigde Staten elke elektriciteitscentrale en elke brug in Iran platleggen", waarschuwt Trump. "No more Mr. Nice Guy", schrijft hij in kapitalen.
De spanningen liepen zaterdag op toen Iran schoten loste op schepen in de Straat van Hormuz. Trump noemt dat een "totale schending van onze wapenstilstandsovereenkomst".
Trump stelt dat Iran hiermee vooral zichzelf schaadt en dagelijks 500 miljoen dollar verliest. "Het is tijd dat de Iraanse moordmachine stopt", sluit de president zijn bericht af.
