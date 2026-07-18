ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran schort raamovereenkomst met VS op na Amerikaanse schendingen

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 19:28
anp180726108 1
TEHERAN (ANP/DPA) - De raamovereenkomst die de Verenigde Staten en Iran vorige maand sloten, is wat betreft de Iraanse regering niet langer geldig, meldt het Iraanse persbureau Fars. Viceminister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi zei zaterdag in een televisie-interview dat Iran de overeenkomst heeft opgeschort, omdat de VS deze heeft geschonden.
"We zijn druk bezig met de verdediging van ons land", citeerde het persbureau de minister. "Helaas hebben de Amerikanen hun verplichtingen voor de intentieverklaring van Islamabad geschonden door hun agressieve acties", aldus Gharibabadi. Volgens de onderminister voelt Iran zich daarom niet langer gebonden aan de overeenkomst.
De Verenigde Staten en Iran sloten halverwege juni een raamovereenkomst die de weg moest vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. Hierin werd vastgelegd dat binnen zestig dagen een definitieve deal zou worden bereikt. President Donald Trump liet al eerder weten dat de overeenkomst wat hem betreft voorbij was.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_4352

Alzheimer hangt samen met autobanden, maar bewijs is nog pril

shutterstock_2533399987

Hypotheekrente breekt door de 4%-grens: zoveel extra betaal je nu per maand

shutterstock_687152128

Als je richting Frankrijk op vakantie gaat met de auto, is dit de beste vertrektijd

bear-attack-northern-saskatchewan

Gepensioneerd echtpaar gedood door beer bij blokhut in Canada

generated-image (2)

Buiten Europa vliegen wordt een stuk duurder

ANP-545955320

Vooral de grote steden gooien nu al deur dicht voor vuurwerk

Loading