Gepensioneerd echtpaar gedood door beer bij blokhut in Canada

In Canada is een gepensioneerd echtpaar om het leven gekomen na een aanval door een z warte beer bij hun blokhut aan het afgelegen McTavish-meer in de provincie Saskatchewan

Echtpaar niet bereikbaar, familie slaat alarm

Het echtpaar, beiden van in de zeventig en woonachtig in de stad Regina, verbleef zoals vaker in hun blokhut aan het meer om onder meer te vissen. Volgens de broer van de man hadden ze in het gebied al eerder zwarte beren gezien. Toen het stel niet meer op telefoontjes reageerde, besloot de familie de politie te waarschuwen.

Lichaam man bij oever, vrouw pas later gevonden

Agenten troffen het lichaam van de man aan bij de oever van het meer. De vrouw werd niet direct gevonden; de zoektocht werd tijdelijk stilgelegd en later hervat. Pas een dag later werd haar lichaam aangetroffen in een bos in de buurt van de blokhut. Over het precieze tijdstip en verloop van de aanval hebben de autoriteiten nog geen details bekendgemaakt.

Beer gedood en overgebracht voor onderzoek

Natuurbeheerders slaagden erin de beer op te sporen, waarna het dier is gedood. Het karkas is overgebracht naar een Canadese veterinaire school, waar specialisten het dier onderzoeken. De politie ziet geen aanwijzingen voor een misdrijf en beschouwt de sterfgevallen daarom niet als verdacht.

Waarschuwing aan bewoners en recreanten