Als je richting Frankrijk op vakantie gaat met de auto, is dit de beste vertrektijd

De zomervakantie betekent voor veel Nederlanders één ding: massaal met de auto richting Frankrijk. Maar wie zonder planning vertrekt, loopt grote kans om urenlang vast te staan op drukke snelwegen en tolwegen. De keuze van je vertrektijd is daarom cruciaal. Wanneer kun je het beste vertrekken om files te vermijden en zo ontspannen mogelijk op je bestemming aan te komen?

Zwarte zaterdag en piekdrukte vermijden

Iedere zomer zijn er beruchte ‘zwarte zaterdagen’, waarop het extreem druk is op de Europese wegen richting vakantiebestemmingen. In Frankrijk gaat het vooral om de zaterdagen in juli en augustus waarop veel campings en vakantiehuizen wisseldagen hebben.

Op deze dagen ontstaan lange files op belangrijke routes zoals:

De Autoroute du Soleil (A6/A7 richting Lyon en Zuid-Frankrijk)

De A10 richting Bordeaux

De A9 richting Spanje

Wie op zaterdag vertrekt, moet rekening houden met vertragingen die kunnen oplopen tot meerdere uren.

Beste vertrektijden: dit werkt in de praktijk

Er zijn grofweg drie strategieën die het beste werken:

Vertrek zeer vroeg in de ochtend (tussen 02:00 en 05:00 uur)Je rijdt Nederland en België uit voordat de ochtenddrukte begint en bent vaak Frankrijk al binnen voordat het echt druk wordt.

Vertrek laat in de avond (na 20:00 uur)De avond- en nachturen zijn rustiger op de weg. Dit is vooral prettig als je met meerdere bestuurders reist.

Vermijd vertrek rond 08:00 – 14:00 uurDit is de piekperiode waarin zowel vakantieverkeer als lokaal verkeer samenkomt. Files zijn dan vrijwel onvermijdelijk.

Welke dag kun je het beste kiezen?

Niet alleen het tijdstip, maar ook de dag maakt een groot verschil.

Vrijdag: vaak druk in de middag en avond door weekendverkeer

Zaterdag: drukste dag van de week (wisseldag accommodaties)

Zondag: rustiger, maar in Frankrijk zelf kan het later op de dag drukker worden

Maandag t/m donderdag: meestal de beste keuze met minder verkeer

Voor wie flexibel is, zijn dinsdag en woensdag vaak de rustigste dagen om te vertrekken.

Extra tips voor een soepele reis

Een goede voorbereiding voorkomt verrassingen onderweg:

Check vooraf actuele verkeersinformatie (ANWB, Google Maps, Bison Futé in Frankrijk)

Plan tank- en rustmomenten buiten de piekuren

Houd rekening met tolwegen en wachttijden bij péages

Zorg voor voldoende water en eten, zeker bij hoge temperaturen

Controleer milieuzones (Crit’Air-sticker) als je steden doorkruist

Slim reizen loont

Wie bewust kiest voor een slimme vertrektijd en -dag, kan al snel meerdere uren reistijd besparen. Bovendien zorgt het voor een veiligere en minder stressvolle rit, zeker bij lange afstanden richting Zuid-Frankrijk of Spanje.

De vuistregel blijft eenvoudig: vermijd de zaterdag, vertrek buiten de piekuren en plan je reis met actuele verkeersinformatie.