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Vooral de grote steden gooien nu al deur dicht voor vuurwerk

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 18 juli 2026 om 6:28
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In minstens 99 gemeenten in Nederland mag de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk worden afgestoken, dus ook niet door verenigingen. Dat is ruim een kwart van de 342 gemeenten. Daar komen er zeker nog meer bij. Bovendien: gemeenten die het wél willen toestaan, zijn vaak terughoudend.
Dat blijkt uit een rondvraag van het AD en zeven regionale kranten onder ruim driehonderd gemeenten, waarvan er rond de tweehonderd reageerden.
Het verbod heet officieel de Wet Veilige Jaarwisseling en biedt een opening: verenigingen en stichtingen kunnen toestemming (ontheffing) vragen. Maar dat is niet eenvoudig.
Vooral steden doen het vuurwerk helemaal in de ban, waaronder Eindhoven, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Zwolle. Die hadden al een vuurwerkverbod. Andere stadsbesturen hebben nu besloten om niemand toestemming te geven, zoals Amsterdam, Breda, Delft, Deventer, Leiden en Rotterdam.

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