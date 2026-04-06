Iran: Straat van Hormuz pas open bij compensatie oorlogsschade

TEHERAN (ANP) - Iran heeft met eigen dreigementen gereageerd op het recente ultimatum van de Amerikaanse president Donald Trump om de Straat van Hormuz open te stellen. De zeestraat zal alleen geopend worden wanneer doorvoerrechten de schade van de oorlog compenseren, aldus het kantoor van de Iraanse president.

Eerder liet de Iraanse Revolutionaire Garde al weten dat de Straat van Hormuz "nooit meer in zijn eerdere vorm zal terugkeren, zeker niet voor de Verenigde Staten en Israël". Iran eist de controle over de gehele doorgang op en heeft aangekondigd een tolheffingssysteem in te voeren. De zeestraat is van groot belang voor de doorgang van onder meer olie en kunstmest.

Trump dreigde eerder met grootschalige aanvallen als Iran de Straat van Hormuz in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) niet heeft geopend. "Als ze tegen dinsdagavond niets ondernemen, zullen ze geen elektriciteitscentrales meer hebben en zullen er geen bruggen meer overeind staan", zei Trump in een interview met The Wall Street Journal.