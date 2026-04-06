Axios: gesprekken VS en Iran gaande over staakt-het-vuren

ARLINGTON (ANP) - Vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran en een groep regionale bemiddelaars bespreken de voorwaarden voor een mogelijk staakt-het-vuren van 45 dagen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios op basis van vier Amerikaanse, Israëlische en regionale bronnen.

De bemiddelaars zouden een akkoord bespreken dat bestaat uit twee fasen, waarbij de eerste fase een mogelijk 45-daags staakt-het-vuren zou zijn. In die periode zou dan verder onderhandeld worden over een definitief einde aan de oorlog. Het staakt-het-vuren zou kunnen worden verlengd als er extra tijd nodig is voor de besprekingen, aldus het bericht.

Het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerden volgens persbureau Reuters zondagavond niet onmiddellijk op verzoeken om een reactie.