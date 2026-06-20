Iran: Straat van Hormuz weer dicht om aanvallen op Libanon

De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd dat de Straat van Hormuz weer dichtgaat vanwege de aanvallen op Libanon. De Israëlische aanvallen op Libanon zijn volgens Teheran een ernstige schending van de overeenkomst die Iran afgelopen week met de Verenigde Staten heeft gesloten.

De sluiting van de strategische zeestraat is volgens het opperbevel van Iran een eerste stap. "De vijand heeft beloftes gebroken en de agressie gaat door", aldus de Iraanse militaire bevelhebbers. Er komen meer stappen om de vijand te dwingen zich aan de afspraken te houden.