ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran trekt onderhandelingen met VS in twijfel na aanval

Samenleving
door anp
zondag, 14 juni 2026 om 15:30
anp140626085 1
TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Na de nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon trekt de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf de onderhandelingen met de Verenigde Staten in twijfel, net nu een deal tussen de beide landen dichtbij leek. In een bericht op X schrijft hij dat het "niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg".
Bij de aanvallen op Beiroet vielen zondag zeker drie doden. Volgens Ghalibaf laten Israëlische aanvallen zien dat de VS "ofwel de wil niet heeft, ofwel niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen".
Trump en bemiddelaar Pakistan zeiden eerder nog te verwachten dat Iran en de VS op zondag een raamovereenkomst kunnen tekenen, al werd er vanuit Teheran terughoudend gereageerd. Het is onduidelijk of in die overeenkomst ook iets zou worden afgesproken over Libanon.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Met pensioen in Europa: in welk land leef je het beste van je oude dag?

liefde_kleine_gebaren_symbolisch

7 kleine acties die je relatie kunnen versterken

shutterstock_2652006843

Emigratie? Toronto telt 42 moorden, Chicago 400: waarom Canada plots het ‘echte’ Amerika is

ANP-560899848

VVD-kiezers hebben genoeg van Yeşilgöz

ANP-448852472

Caravan of camper voor de deur: hoe lang mag dat eigenlijk?

anp130626094 1

Klaver: kabinet moet kiezen tussen samenwerking met PRO of JA21

Loading