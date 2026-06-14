Autocoureur De Vries derde Nederlandse winnaar 24 Uur van Le Mans

LE MANS (ANP) - Autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 Uur van Le Mans gewonnen. De 31-jarige Fries bestuurde een Toyota Hypercar en vormde een team met de Japanner Kamui Kobayashi en de Brit Mike Conway. De Vries is na Gijs van Lennep (1971 en 1976) en Jan Lammers (1988) de derde Nederlandse autocoureur die de overall-zege weet te behalen in de Franse langeafstandsklassieker, waar ook dit jaar weer 300.000 bezoekers waren.

Robin Frijns maakte het Nederlandse succes nog groter door in een BMW als tweede te finishen op slechts tien seconden achterstand. De Limburger reed de 24-uursrace samen met de Duitser René Rast en de Zuid-Afrikaan Sheldon van der Linde.

De Vries is oud-kampioen in de Formule 2. Hij reed in 2023 tien races voor het team van Alpha Tauri in de Formule 1 en werd in het seizoen 2020/21 wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E.