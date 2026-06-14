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Mountainbikester Pieterse tweede in wereldbekerwedstrijd Leogang

Sport
door anp
zondag, 14 juni 2026 om 14:52
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LEOGANG (ANP) - Mountainbikester Puck Pieterse is bij de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Leogang als tweede geëindigd. De Zweedse wereldkampioene Jenny Rissveds was de sterkste. Pieterse moest een kleine minuut op haar toegeven. De Zwitserse Alessandra Keller werd derde op bijna twintig seconden van de Nederlandse wereldkampioene van 2024.
"Het was echt een supervette wedstrijd. Zeker aan het begin, toen het nog gladder was, was het wie de minste foutjes kon maken", reageerde de 24-jarige Amersfoortse van Fenix-Premier Tech. "Ik was dat vandaag niet, maar ik denk echt wel dat ik tevreden kan zijn met hoe ik heb gereden. Daar kan ik trots op zijn."
Pieterse reed haar tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Eind vorige maand werd ze dertiende in Nové Město in Tsjechië. Ze staat nu zevende in de wereldbekerstand.
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