Iran: Trump verantwoordelijk voor slachtoffers in Iran

TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse leider, ayatollah Ali Khamenei, noemt de Amerikaanse president Donald Trump een crimineel voor het "veroorzaken van slachtoffers, schade en laster jegens het Iraanse volk" tijdens de protesten in het land. Iran geeft de VS al langer de schuld van het geweld in Iran.

"De meest recente opstand tegen Iran was anders, omdat de Amerikaanse president er persoonlijk bij betrokken raakte", aldus Khamenei.

Trump dreigde de afgelopen weken met militair ingrijpen in Iran. Hij waarschuwde de regering betogers niet te doden. Ook riep hij inwoners op vooral de straat op te blijven gaan: "Hulp is onderweg", schreef hij dinsdag op zijn Truth Social.

Bij de protesten zijn naar schatting duizenden demonstranten omgekomen. Door een internetblokkade van de regering is een dodental moeilijk vast te stellen. Internetwaakhond NetBlocks meldde in de nacht van vrijdag op zaterdag dat zo'n 2 procent van de Iraniërs weer toegang tot het internet lijkt te hebben.