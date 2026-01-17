ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran: Trump verantwoordelijk voor slachtoffers in Iran

Samenleving
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 11:40
anp170126075 1
TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse leider, ayatollah Ali Khamenei, noemt de Amerikaanse president Donald Trump een crimineel voor het "veroorzaken van slachtoffers, schade en laster jegens het Iraanse volk" tijdens de protesten in het land. Iran geeft de VS al langer de schuld van het geweld in Iran.
"De meest recente opstand tegen Iran was anders, omdat de Amerikaanse president er persoonlijk bij betrokken raakte", aldus Khamenei.
Trump dreigde de afgelopen weken met militair ingrijpen in Iran. Hij waarschuwde de regering betogers niet te doden. Ook riep hij inwoners op vooral de straat op te blijven gaan: "Hulp is onderweg", schreef hij dinsdag op zijn Truth Social.
Bij de protesten zijn naar schatting duizenden demonstranten omgekomen. Door een internetblokkade van de regering is een dodental moeilijk vast te stellen. Internetwaakhond NetBlocks meldde in de nacht van vrijdag op zaterdag dat zo'n 2 procent van de Iraniërs weer toegang tot het internet lijkt te hebben.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 517139709

Nooit meer krabben: dit werkt het beste tegen een bevroren voorruit

ANP-539805810 (1)

Waarom sommige tachtigers scherper zijn dan veel vijftigers

fooi

Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet

ANP-543119092 (1)

Een goede relatie zit in deze vijf simpele gewoontes

GettyImages-1601613296-scaled-e1692574706361-2048x1154

Trumps eigen kiezers zien zijn tweede termijn als mislukking en zijn hem beu

anp160126117 1

Kabinet wil naamswijziging goedkoper maken, zoveel kost het nu

Loading