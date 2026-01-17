Musk eist megaschadevergoeding van OpenAI en Microsoft

OAKLAND (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Elon Musk eist een megaschadevergoeding van tot wel 134 miljard dollar van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Microsoft. Volgens Musk heeft OpenAI hem namelijk bedrogen doordat de AI-startup een bedrijf is geworden met winstoogmerkplannen en daarbij financiële hulp heeft gekregen van Microsoft.

Musk was een van de oprichters van OpenAI in 2015. Hij voert al langer een juridische strijd omdat OpenAI zijn belofte gebroken zou hebben door als non-profitorganisatie plannen te hebben om een op winst gerichte onderneming te worden. Musk vertrok in 2018 bij OpenAI vanwege onenigheid en richtte in 2023 zijn eigen AI-startup xAI op.

De Tesla-topman stelt dat hij recht heeft op een deel van de waardering van OpenAI omdat hij een van de eerste investeerders was en het bedrijf onder meer hielp met het leggen van contacten en het vinden van personeel. Momenteel wordt OpenAI gewaardeerd op ongeveer 500 miljard dollar. Musk zegt dat OpenAI en Microsoft "oneerlijke winsten" hebben behaald dankzij zijn vroege steun.