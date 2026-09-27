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Iran vindt opnieuw Amerikaanse onderwaterdrone

Samenleving
door anp
zondag, 27 september 2026 om 14:39
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TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de Straat van Hormuz. Dat is de tweede keer deze maand.
Volgens Iran is het door middel van een "gecoördineerde, complexe operatie" gelukt om het onbemande vaartuig in beslag te nemen. Het zou gaan om een Remus 600, een toestel dat autonoom beweegt onder water. De Revolutionaire Garde stelt dat die gebruikt werd voor spionage.
Eerder deze maand claimde Iran ook al een onderwaterdrone te hebben gevangen. De Amerikanen stelden toen dat die al een dag eerder was uitgevallen door technische problemen.
Iran en de VS hebben beide maanden geleden een blokkade ingesteld voor de Straat van Hormuz en de scheepvaart op die belangrijke waterweg is nog steeds een bron van conflict tussen de twee landen.
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