Iran voert luchtaanvallen uit op Israël, explosies in Jeruzalem

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 6:20
JERUZALEM (ANP/AFP) - Iran heeft in de nacht van woensdag op donderdag raketten afgevuurd op Israël. Dat melden zowel het Israëlische leger als staatsmedia in Iran.
Op verschillende plaatsen in het land werd een alarm afgegeven en werden mensen opgeroepen naar schuilplaatsen te gaan. Journalisten van persbureau AFP hoorden explosies in Jeruzalem.
De Israëlische nooddiensten zeggen geen meldingen over slachtoffers te hebben gekregen. Aan het einde van de nacht konden Israëliërs in de getroffen gebieden hun schuilplaatsen weer verlaten.
